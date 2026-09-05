Флаг России появился в Японии после выступления Бойковой и Козловского

После выступления Бойковой и Козловского на трибунах в Японии появился флаг РФ

Российский флаг появился на трибунах «Челленджера» Kinoshita Group Cup в Японии после выступления российского дуэта Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, передает «Чемпионат».

Зрительница поприветствовала стоя фигуристов, а также помахала российским флагом.

Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков лидируют в соревновании пар после короткой программы на «Челленджере» в Токио.

За свой прокат россияне получили и 72,30 балла. Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 72,25 балла. На третьем месте расположились Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 70,81 балла. Все три пары представляют Россию.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Ранее иностранные фигуристки убрали флаги своих стран для фото с Софией Дзепкой.