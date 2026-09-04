Российского тренера шокировало выступление Трусовой

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, что его шокировало выступление Александры Трусовой на «Челленджере» в Японии, передает Sport24.

«Удивлен, что Трусова заняла четвертое место при чистом прокате. Правда, всех не видел. Возвращение Трусовой — очень важное событие. Абсолютно шокирован, что она после рождения ребёнка восстановила четверной лутц. Какая-то фантастика», — сказал Жулин.

В женском одиночном катании россиянка Камилла Нелюбова занимает третье место с 76,08 балла. Александра Трусова идет четвертой, набрав 74,92 балла. На пятом месте расположилась Анна Фролова (73,66).

30 июня ISU на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Владиславу Дикиджи обнулили вращение в короткой программе на турнире в Японии.