В «Локомотиве» порадовались потере очков в матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов назвал нервозным матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Его слова приводит официальный сайт «железнодорожников».

«Что касается второго тайма: по тому, какой складывался сценарий, хорошо, что матч завершился вничью. Лантратов выручил нас после 11-метрового удара. Хотелось бы больше остроты при атакующих действиях», — указал он.

Встреча, которая состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыли «железнодорожники» уже на 3-й минуте, впервые в сезоне отличился Алексей Батраков, а его ассистентом выступил Александр Сильянов. Оренбуржцы сравняли на 63-й минуте благодаря голу Андрея Касаджикова, которому передачу отдал Руслан Куль. Через шесть минут Касаджиков получил возможность вывести свою команду вперед, однако не сумел реализовать пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

«Локомотив» занимает 12-ю позицию в турнирной таблице национального первенства, набрав три очка. Оренбургская команда идет седьмой с пятью баллами.

В пятом туре РПЛ «Локомотив», который пока не одержал ни одной победы, сразится на выезде с московским ЦСКА 22 августа, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:15 по московскому времени. «Оренбург» в тот же день в гостях сыграет с воронежским «Факелом», матч начнется в 15:30 мск.

Ранее «Галатасарай» предложил «Локомотиву» почти 30 млн евро за Батракова.