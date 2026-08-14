Сборная России выиграла золотые медали чемпионата Европы

Сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы по плаванию в смешанной эстафете 4 x 100 м вольным стилем.

Команда, в составе которой проплыли Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина, показала результат 3 минуты 19,95 секунды. На втором месте оказалась национальная сборная Нидерландов, чьи пловцы отстали от россиян на +0,14. Бронзовые награды завоевали представители Италии (+0,85).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее Евгения Чикунова расплакалась после победы на чемпионате Европы.