Россияне выиграли серебро и бронзу на чемпионате Европы

Российский пловец Климент Колесников выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы на дистанции 50 м на спине.

Он показал результат 24,12 секунды. Еще один представитель России Павел Самусенко стал бронзовым медалистом, он преодолел дистанцию за 24,14. Золотую медаль завоевал чешский пловец Мирослав Кнедл, которому Колесников проиграл всего 0,01 секунды.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее Евгения Чикунова расплакалась после победы на чемпионате Европы.