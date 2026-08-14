«Круто, когда в хорошей компании»: Загитова показала фото из отпуска

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала фотографии из отпуска.

«Смотришь на это небо, ловишь теплый ветер и понимаешь: все действительно круто, когда ты в хорошей компании», — написала спортсменка под снимками.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

6 апреля фигуристка сообщила, что успешно защитила свой диплом. Она завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

В августе в Казани планируется открытие школы фигурного катания олимпийской чемпионки.

Ранее Загитова пригрозила судом за распространение информации о долгах.