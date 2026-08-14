Пловчиха Чикунова выиграла чемпионат Европы

Российская пловчиха Евгения Чикунова выиграла чемпионат Европы на дистанции 200 м брассом.

Она показала результат 2 минуты 19,32 секунды. Второе место заняла британка Ангарад Эванс (+1,89). Замкнула тройку сильнейших представительница Ирландии Мона Макшерри (+3,11).

Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом в апреле 2023 года (2 минуты 17,55 секунды). Она — серебряная медалистка чемпионата мира, а также она завоевала титулы чемпионки Европы на короткой воде и чемпионки мира среди юниоров.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее российские пловцы завоевали серебро чемпионата Европы.