Российская пловчиха выиграла бронзу чемпионата Европы

Российская пловчиха Дарья Клепикова выиграла бронзовую награду на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате Европы.

Она проплыла дистанцию за 56,76 секунды. На первом месте расположилась представительница Бельгии Рос Ваноттердейк, которая показала время 56,08 секунды. Серебряную медаль завоевала немецкая пловчиха Ангелина Кёлер с результатом 56,39 секунды.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее российские пловцы завоевали серебро чемпионата Европы.