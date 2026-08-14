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Медведева ответила, планирует ли выступать со своим женихом снова

Фигуристка Медведева пока не планирует новые выступления с женихом
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пока не планирует новые выступления со своим женихом Ильдаром Гайнутдиновым. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я восстанавливаюсь после операции и мне еще сложно. Моя задача — восстановиться для того, чтобы осенью уже выйти на лед, встать на коньки, вспомнить, что такое фигурное катание. Пока это все планы. Не то чтобы я что-то утаивала. Сначала надо восстановиться, тогда уже и планы будем строить», — указала она.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратной серебряной медалисткой Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

Ранее появилась информация, что Медведева станет ведущей нового реалити-шоу.

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