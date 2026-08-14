«Хотя бы помалкивай»: Хабиб осудил поведение Махачева перед боем UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов осудил поведение своего соотечественника, действующего обладателя титула UFC Ислама Махачева из-за пресс-конференции.

Во время общения с прессой соперник Махачева ирландец Иэн Гэрри назвал тот лучшим бойцом на планете. Однако россиянин ответил: «Братан, просто заткнись». Позднее Махачев признался, что не понял смысла слов из-за шума.

«Я оплатил этим парням год занятий английским, а они ничего не выучили! Иэн Гэрри очень мило говорил об Исламе, а он ответил: «Заткнись!» Веди себя прилично, братан! Иногда тебе кто-то не нравится. Но когда кто-то проявляет к тебе уважение, хотя бы помалкивай. А не говори: «Заткнись!» — заявил Хабиб в интервью Уиллу Харрису.

Бой Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии, который состоится в ночь на 16 августа. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в полусреднем весе. Нурмагомедов станет его секундантом.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях. Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Гэрри 21 победа в 22 поединках.

Ранее была названа причина срыва боя Махачева с Илией Топурией.