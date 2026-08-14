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Батраков забил дебютный мяч в сезоне за «Локомотив»

Игрок «Локомотива» Батраков забил дебютный мяч в сезоне
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Российский полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков забил дебютный матч в сезоне, отличившись в матче четвертого тура чемпионата России с «Оренбургом».

Он поразил ворота соперников на 3-й минуте игры, его ассистентом выступил Александр Сильянов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Гол Батракова пока остается единственным.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро. В СМИ появилась информация, что игроком активно интересуется турецкий «Галатасарай».

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл. 21-летний Батраков в сезоне-2025/26 провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 передач.

Ранее «Галатасарай» предложил «Локомотиву» почти 30 млн евро за Батракова.

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