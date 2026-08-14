Дзюбу назвали Овечкиным в мире российского футбола

Игрок «Динамо» Миранчук поставил Дзюбу в один ряд с Овечкиным

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук поставил форварда Артёма Дзюбу в один ряд с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Его слова приводит Sport24.

«Артем Дзюба — Александр Овечкин в мире российского футбола. Он лучший бомбардир РПЛ», — указал он.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демирспор». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место.

Ранее появилась информация, что Дзюбу не хотят видеть в Медиалиге.