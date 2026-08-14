Роналду и Родригес заключили брачный контракт

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его супруга Джорджина Родригес заключили брачный договор. Фотография документа появилась в социальных сетях.

В документе указано, что каждый из супругов сохраняет имущество, которым владел до брака, а также то, которое приобретает после. Если же они покупают что-либо вместе, то оба являются собственниками. В случае расторжения брака будет осуществляться процедура раздела имущества.

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Церемония бракосочетания состоялась 11 августа. До этого спортсмен заявлял, что свадьба пройдет после чемпионата мира 2026 года и в закрытом формате, так как Родригес не является поклонницей масштабных торжеств.

11 августа 2025 года Родригес объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выходит замуж за Роналду. Она опубликовала фото с обручальным кольцом, инкрустированным тремя камнями. По мнению ювелира Аджай Ананда, для украшения был выбран бриллиант категории D весом около 30 карат. Предположительная стоимость ювелирного изделия составляет $5 млн.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее Роналду после свадьбы перекрасил волосы в рыжий цвет.