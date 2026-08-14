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Матч с Ираном назвали хорошим тестом для сборной России

Тренер Семин: матч с Ираном станет хорошим тестом для футболистов сборной России
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что матч между сборными России и Ирана может быть интересным. Его слова приводит РИА Новости.

«Это команда, которая участвовала в чемпионате мира, она прошла отбор. Самое главное, что это квалифицированная команда. Очень важно, чтобы приехали все основные игроки сборной Ирана, чтобы для нашей сборной мог быть тест международных матчей, посмотреть свои силы с соперниками — участниками чемпионата мира», - -указал он.

Встреча состоится 29 сентября на стадионе «Казань Арена» в Казани.

За последние годы Россия и Иран играли дважды: в 2023 году в Тегеране матч завершился со счетом 1:1, а в 2025 году российские футболисты в Волгограде одержали победу с результатом 2:1.

В рамках последнего сбора российские футболисты под руководством Валерия Карпина провели три матча: с Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго (3:0, 3:0) и уступила команде Египта (0:1). Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года.

На чемпионате мира 2026 года сборная Ирана провела три матча группового этапа и все завершила вничью — с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. В рейтинге ФИФА команда располагается на 22-й строчке.

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