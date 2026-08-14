Российские синхронисты завоевали золото чемпионата мира в Будапеште

Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали золото на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров в Будапеште.

Спортсмены представили техническую программу в соревнованиях смешанных дуэтов. За свое выступление они получили 234,1350 балла.

Второе место занял дуэт из Испании (221,6983), третьими стали представители Китая (217,5259).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях с флагом и гимном.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее Алина Гайфутдинова вышла в полуфинал ЧЕ на 100-метровке на спине.