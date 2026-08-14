«Запрашивал огромные гонорары»: названа причина срыва боя Махачева с Топурией

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева, Ризван Магомедов, назвал причины, по которым не состоялся поединок его клиента против экс-чемпиона легкого веса Илии Топурии. Его слова приводит Sports.ru.

«Этот бой не состоялся, потому что Топурия его не принял. Когда предложили бой с Топурией, Ислам согласился не раздумывая. Потом стало известно, что Топурия запрашивает огромные гонорары, то есть отказывается», — сказал Магомедов.

После отказа грузинского бойца команда Махачева согласилась на встречу с ирландцем Иэном Гэрри. Их поединок станет главным событием турнира UFC 330, который пройдет 16 августа в Филадельфии.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Гэрри 21 победа в 22 поединках. У Топурии 17 побед и 1 поражение — в июне на UFC Freedom 250 он уступил Джастину Гейджи и потерял титул.

Ранее Махачев заявил, что его не волнуют разговоры о величии до завершения карьеры.