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Конфедерация Океании поддержала отказ ФИФА от коммерческого проекта

Конфедерация футбола Океании поддержала отказ ФИФА от коммерческого проекта
Hamad I Mohammed/Reuters

Исполнительный комитет Конфедерации футбола Океании (OFC) поддержал решение Международной федерации футбола (ФИФА) отозвать проект продажи части коммерческих прав организации. Сообщается на сайте организации.

«Исполнительный комитет OFC приветствует решение ФИФА отозвать предложение FFE и ее обязательство пересмотреть вопросы, связанные с проектом. OFC признает прогресс, достигнутый за последнее десятилетие в развитии футбола в Океании под руководством ФИФА, и призывает ФИФА использовать данный обзор как возможность выявить и внедрить любые необходимые изменения», — сказано в заявлении.

Инфантино после завершения чемпионата мира 2026 года опубликовал запись, в которой предложил критикам турнира помедитировать и помолиться. Самым громким скандалом турнира стала отсрочка красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна по просьбе Трампа. Инфантино утверждал, что решение дисциплинарных органов было независимым.

В скором времени после завершения чемпионата мира Инфантино заявил о планах продажи части прав сторонним инвесторам, что вызвало негативную реакцию в футбольном сообществе и угрозы бойкота чемпионата мира — 2030. Первым об этом заявил Союз европейских футбольных ассоциаций. На фоне серьезной критики в ФИФА от идеи отказались.

УЕФА, АФК и КОНКАКАФ также призвали провести проверку действий главы ФИФА.

Ранее в Новой Зеландии отказались от поддержки Инфантино на выборах главы ФИФА.

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