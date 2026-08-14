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Стал известен новый соперник сборной России по футболу

Сборная России проведет товарищеский матч с Ираном в Казани
Сергей Бобылев/РИА Новости

Сборная России по футболу сыграет с национальной командой Ирана в товарищеском матче. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча состоится 29 сентября на стадионе «Казань Арена» в Казани.

За последние годы Россия и Иран играли дважды: в 2023 году в Тегеране матч завершился со счетом 1:1, а в 2025 году российские футболисты в Волгограде одержали победу с результатом 2:1.

В рамках последнего сбора российские футболисты под руководством Валерия Карпина провели три матча: с Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго (3:0, 3:0) и уступила команде Египта (0:1). Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года.

На чемпионате мира 2026 года сборная Ирана провела три матча группового этапа и все завершила вничью — с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. В рейтинге ФИФА команда располагается на 22-й строчке.

Ранее африканская сборная выразила готовность сыграть с Россией.

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