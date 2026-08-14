Россиянка вышла в полуфинал чемпионата Европы на 100-метровке на спине

Пловчиха Гайфутдинова вышла в полуфинал чемпионата Европы на 100 метрах на спине

Российская пловчиха Алина Гайфутдинова пробилась в полуфинал чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 100 метров на спине.

Спортсменка финишировала на девятой позиции по итогам предварительных заплывов, показав время 1 минута 0,63 секунды. В полуфинал проходят 16 спортсменок с лучшими результатами по итогам квалификации.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее российские пловцы завоевали серебро чемпионата Европы.