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Медведев объявил о начале работы с новым тренером

Теннисист Медведев объявил о старте сотрудничества с тренером Голубевым
Remo Casilli/Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев в эфире YouTube-канала «Больше!» официально объявил о начале совместной работы с 33-летним тренером Андреем Голубевым.

«Мы будем пробовать. Можно сказать, что он новый тренер, но у нас по планам пока Цинциннати и US Open. Посмотрим, что из этого выйдет. Для меня это новое приключение. Пока очень нравится с ним работать. Он отличный человек, это тоже важно», — сказал Медведев.

Ранее спортсмен прекратил сотрудничество со шведским специалистом Томасом Юханссоном.

Андрей Голубев в своей игровой карьере поднимался до 33-й строчки в мировом рейтинге одиночного разряда. На счету специалиста одна победа на турнирах ATP в одиночке — в 2010 году в Гамбурге, а также выход в финал Открытого чемпионата Франции в парном разряде в 2021 году.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России.

Ранее Медведев поднялся на шестое место в мировом рейтинге.

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