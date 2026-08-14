Для чемпионки Европы запросили условный срок за насилие над детьми

Венгерская прокуратура запросила для бывшей фигуристки Юлии Шебештьен условный срок и временное отстранение от тренерской деятельности по делу о жестоком обращении с детьми и психологическом насилии. Об этом пишет Nemzeti Sport.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2023 года. Спортивная федерация передала материалы в полицию, которая проводила следственные действия и допросы свидетелей в течение двух лет. Следствие располагает доказательствами по трем эпизодам преступления.

Защита Шебештьен обжаловала предъявленные обвинения, однако прокуратура Будапешта отклонила жалобу как необоснованную. Ранее фигуристка отвергала все обвинения, настаивая на том, что ее методы работы соответствуют спортивному законодательству и этическим нормам.

45-летняя Шебештьен является первой венгерской фигуристкой-одиночницей, выигравшей чемпионат Европы. Также на ее счету девять титулов чемпионки Венгрии (2002-2010).

Ранее сын Плющенко заявил о желании уйти из фигурного катания в медиафутбол.