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«Сильнее всех бразильцев»: тренер об игроке «Зенита» Глушенкове

Григорян заявил, что Глушенков сильнее всех бразильских легионеров в «Зените»
Футбольный клуб «Зенит»

Российский тренер Александр Григорян заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков превосходит всех легионеров из Бразилии, выступающих в клубе, передает «Матч ТВ».

«На сегодняшний день Глушенков — ведущий игрок «Зенита», способный определить результат самого сложного матча. Аналогичного игрока в «Зените» нет. Когда Глушенков в настроении, он сильнее всех бразильцев вместе взятых. В то же время Глушенков — очень сложная творческая личность, и это головная боль для Сергея Семака», — заявил Григорян.

В текущем сезоне 27-летний Глушенков забил четыре гола и отдал одну передачу, став лучшим бомбардиром «Зенита». В сезоне-2025/26 футболист заработал 18 очков (9+9).

В 3-м туре чемпионата России «Зенит» проиграл «Родине». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2.

Счет на 23-й минуте открыл Максим Глушенков: он перехватил мяч, вышел один на один с вратарем и поразил ворота. На 59-й минуте Артур Гарибян забил головой после навеса, но арбитр Игорь Капленков сначала отменил гол из-за падения защитника «Зенита» в штрафной. После вмешательства VAR судья пересмотрел эпизод и засчитал взятие ворот — 1:1. На 65-й минуте Гарибян оформил дубль, замкнув передачу Солтмурада Бакаева в касание в дальний угол — 1:2.

Ранее «Зенит» предложил контракт русскоязычному бразильцу.

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