Махачев заявил, что его не волнуют разговоры о величии до завершения карьеры

Махачев: сейчас все эти разговоры про величайшего меня не интересуют

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил, что в данный момент обсуждения его статуса в истории смешанных единоборств не интересуют.

«Давайте поговорим о цифрах и достижениях после моей карьеры. Сейчас все эти разговоры про величайшего меня не интересуют. Давайте поговорим про это после моего стрика в 20 побед», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Ближайший бой Махачева с ирландцем Иэном Гэрри возглавит турнир UFC 330 16 августа. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в полусреднем весе.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Гэрри 21 победа в 22 поединках.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что Махачев проиграет Гэрри нокаутом.