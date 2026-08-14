В Новой Зеландии отказались от поддержки Инфантино на выборах главы ФИФА

Футбольная ассоциация Новой Зеландии (NZF) приняла решение отказаться от поддержки кандидатуры Джанни Инфантино на выборах главы Международной федерации футбола (ФИФА).

«После тщательного анализа NZF пришла к выводу, что решения и действия ФИФА способствовали подрыву доверия и усилению раскола в международном футболе и что для восстановления доверия необходима независимая проверка», — сказано в сообщении.

Инфантино после завершения чемпионата мира 2026 года опубликовал запись, в которой предложил критикам турнира помедитировать и помолиться. Самым громким скандалом турнира стала отсрочка красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна по просьбе Трампа. Инфантино утверждал, что решение дисциплинарных органов было независимым.

В скором времени после завершения чемпионата мира Инфантино заявил о планах продажи части прав сторонним инвесторам, что вызвало негативную реакцию в футбольном сообществе и угрозы бойкота чемпионата мира — 2030. Первым об этом заявил Союз европейских футбольных ассоциаций. На фоне серьезной критики в ФИФА от идеи отказались.

УЕФА, АФК и КОНКАКАФ также призвали провести проверку действий главы ФИФА.

Ранее тренер «ПСЖ» отказался обсуждать Инфантино.