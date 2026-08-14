В Норвегии заявили, что Валиева символизирует худшее в российском спорте

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) предоставить российской фигуристке Камиле Валиевой нейтральный статус для участия в международных турнирах. Его слова передает NRK.

«Понятие нейтралитета превращается в фарс. Критерии, какими их хотели видеть в МОК, были очень четкими и очень строгими. Валиева не соответствует ни одному из них. Худшее в России и российском спорте за последние годы символизирует именно Валиева. Я не вижу здесь ничего, кроме желания угодить России — великой державе в фигурном катании, в сочетании с желанием получить внимание», — заявил Салтведт.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.

Ранее иностранный хореограф раскрыл детали сотрудничества с Валиевой.