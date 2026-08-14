«Все бы не зря»: Мельникова о золоте чемпионата Европы

Победившая на ЧЕ Мельникова заявила, что трудности с визами были не зря

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале поделилась эмоциями после победы в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

«А все было не зря! Абсолютная чемпионка Европы! Аня вице-чемпионка! Мы счастливы. Спасибо за поддержку!» — написала Мельникова.

Суммарная оценка российской гимнастки по итогам четырех снарядов составила 55,932 балла. Это золото стало для нее первым в личном многоборье на европейских первенствах. Всего в активе Мельниковой теперь пять наград чемпионатов Европы высшей пробы.

Серебряную медаль в этом виде программы завоевала еще одна представительница России Анна Калмыкова.

Российские гимнасты выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Соревнования проходят с 13 по 23 августа.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее Мельникова вышла в финалы трех из четырех отдельных видов на ЧЕ.