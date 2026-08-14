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Макгрегор заявил, что Махачев проиграет Гэрри нокаутом

Макгрегор предрек поражение Махачеву нокаутом в бою с Гэрри
Matt Davies/Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что российский чемпион Ислам Махачев проиграет ирландцу Иэну Гэрри в бою на турнире UFC 330. Его слова приводит Championship Rounds соцсети Х.

«Вперед, Гэрри. У него есть все необходимое: он высокий, с хорошим чувством дистанции — сможет держаться в безопасности. Махачеву все еще есть что доказывать в полусреднем весе. Каким я вижу исход боя? Правый хай-кик точно в макушку — и победа ирландско-бразильского бойца», — написал Макгрегор.

Ближайший бой Махачева с ирландцем Иэном Гэрри возглавит турнир UFC 330 16 августа. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в полусреднем весе.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Гэрри 21 победа в 22 поединках.

Ранее Махачев допустил проведение боя с Конором Макгрегором.

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