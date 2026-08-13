«Никто не сможет этого добиться»: Махачев назвал свою цель в UFC

Чемпион UFC Махачев заявил, что нацелен на 20 побед подряд в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил, что намерен установить рекорд, который будет крайне сложно превзойти. Его слова приводит Title Fight.

«Я не собираюсь останавливаться на серии из 17 побед, когда побью рекорд Андерсона Силвы [и одолею Иэна Гэрри]. Хочу одержать как минимум 20 побед подряд. Тогда этот рекорд будет практически невозможно побить. У Мовсара Евлоева сейчас 10 побед подряд. Думаю, он способен дойти до серии из 16 выигранных поединков, но не думаю, что кто-либо сможет добиться 20 побед подряд», — сказал Махачев.

Ближайший бой Махачева с ирландцем Иэном Гэрри возглавит турнир UFC 330 16 августа. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в полусреднем весе.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Гэрри 21 победа в 22 поединках.

Ранее Махачев допустил проведение боя с Конором Макгрегором.