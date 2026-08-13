«Чуть сознание не потерял»: пловец Корнев о серебре в эстафете на ЧЕ

Российский пловец Егор Корнев после завоевания серебряной медали в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Париже признался, что его физическое состояние было на пределе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Когда меня вырубило больше — вчера или сегодня? Сегодня. Вообще просто ужас. Руки трясутся? Я не знаю, как завтра поплыву. Мне ведь то же самое надо будет повторить. Это вообще, я не хочу завтра плыть. Каждая следующая сотня все тяжелее и тяжелее дается. Это вообще жесть. Я чуть сознание не потерял сейчас. Вот так и сел, меня прям накрывало», — сказал Корнев.

Корнев показал результат 46,74. На первом месте оказался представитель Румынии Давид Попович с результатом 46,56. Бронзовую медаль выиграл венгерский пловец Криштоф Милак (46,87).

На европейском первенстве Корнеев ранее выиграл золотую награду на дистанции 50 м баттерфляем.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

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