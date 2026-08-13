Сперцян забил гол в дебютном матче за «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии

Российский футболист Эдуард Сперцян отметился голом в своем первом матче за саудовский «Аль-Ахли» в рамках национального чемпионата.

Футболист открыл счет на 25-й минуте встречи первого тура с «Эд-Диръия». Игра проходит на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде.

7 июля пресс-служба «Краснодара» официально сообщила о переходе полузащитника в «Аль-Ахли».

Сперцян — воспитанник футбольной академии «Краснодара», в которую он попал в 10‑летнем возрасте. Всю свою карьеру он провел в структуре клуба, дебютировав за основную команду в 2020 году. 7 июля было объявлено, что игрок ушел в саудовский «Аль-Ахли» за 22 млн евро.

В матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» одержал победу над «Факелом» со счетом 3:2. После этой встречи краснодарский клуб набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с нулевым количеством очков располагается на 14-й позиции.

Ранее агент отметил положительную динамику в игре «Краснодара» после ухода Сперцяна.