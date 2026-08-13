Российские пловцы завоевали серебро чемпионата Европы

Российские пловцы завоевала серебряные медали в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта.

В соревновании участвовали Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. Россияне преодолели дистанцию за 3 минуты 10,12 секунды.

Первое место в этой дисциплине досталось венгерской сборной, показавшей результат 3:10,03, третье — хорватские пловцы (3:11,08).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее Кирилл Пригода стал четвертым на 200-метровке брассом на чемпионате Европы.