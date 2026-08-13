Пловец Пригода стал четвертым на 200-метровке брассом на чемпионате Европы

Российский пловец Кирилл Пригода занял четвертое место в финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 9,14 секунды.

Первое место завоевал британец Филип Новацкий, финишировавший с результатом 2 минуты 7,70 секунды. Серебряным призером стал представитель Нидерландов Каспар Корбо, показавший время 2 минуты 7,78 секунды. Бронзу получил австриец Лука Младенович, который проплыл за 2 минуты 8,91 секунды.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее мировая рекордсменка Евгения Чикунова вышла в финал на 200 м брассом на ЧЕ.