«Вопрос не закрыт»: Махачев допустил проведение боя с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что не исключает возможности проведения боксерского поединка с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. Его слова приводятся в программе «Родина чемпионов: Ислам Махачев».

«Вопрос с Макгрегором не закрыт. У нас как раз сейчас есть новая история. Недавно я пошел на турнир Zuffa Boxing, там сидел Турки Аль аш-Шейх. Он позвонил Конору, спросил, будем ли мы боксировать. Я ответил, конечно, буду. Спроси, говорю, у Даны Уайта. Поговорить толком не получилось, но почему бы нет? Я себя не считаю высококлассным боксером, но с любым бойцом в стойке постоять я бы точно смог», — сказал Махачев.

Ближайший бой Махачева с ирландцем Иэном Гэрри возглавит турнир UFC 330 16 августа. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в полусреднем весе.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Гэрри 21 победа в 22 поединках.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал самый тяжелый бой в карьере.