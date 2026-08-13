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«Будет серьезная битва»: рекордсменка мира Чикунова о предстоящем заплыве на ЧЕ

Российская пловчиха Чикунова призналась, что ей не хватает международных стартов
Максим Богодвид/РИА Новости

Серебряный призер чемпионата мира по плаванию на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова поделилась ожиданиями от предстоящего финального заплыва на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Конечно, мне не хватает международных стартов. Дома выступать привычно, в каком-то смысле морально легче, но для мировой арены это все уже никуда не годится. Будет серьезная битва, с немкой я уже выступала на «Маре Нострум», уже привычно, а вот с другими девочками, британкой и ирландкой, ранее не пересекались», — сказала Чикунова.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее российские пловчихи выиграли бронзу на чемпионате Европы.

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