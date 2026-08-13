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«Наша позиция безупречна»: в ВФЛА высказались об исках в CAS

Ревенко: юридическая позиция ВФЛА в споре с World Athletics безупречна
er-gosduma.ru

Член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Ревенко высказался об исках организации в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за санкций, введенных World Athletics. Его слова передает «Матч ТВ».

«Какое будет решение? Можем только предполагать, но у нас есть с вами положительные примеры. Один из последних – это конец 2025 года, декабрь, лыжные виды и сноуборд. Там решение было в пользу РФ. Мы считаем, что с юридической точки зрения позиция ВФЛА безупречна. Ничто не должно препятствовать, в том числе и после рекомендации МОК, выступлению наших атлетов», — сказал Ревенко.

Одно из обращений ВФЛА в CAS связано с тем, что российских легкоатлетов не допускают до стартов под национальным флагом. Второй иск касается непосредственно самих санкций, наложенных на федерацию.

7 июня World Athletics продлила отстранение россиян под своей эгидой, несмотря на восстановление ВФЛА в правах и выполнение всех условий антидопинговой программы. Это решение было принято, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) в этот же день отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов и временно восстановил статус Олимпийского комитета России.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее российских гимнасток встретили аплодисментами на ЧМ в Германии.

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