Российских гимнасток встретили аплодисментами на ЧМ в Германии

Российских гимнасток встретили аплодисментами зрители на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Флага России на трибунах нет. Но эту поддержку не запретить. Послушайте, как встречает зал наших гимнасток после выступлений. Трибунам не нужны флаги, чтобы понимать, кого они поддерживают. Российскую команду знают, ее ждали», — сказано в сообщении пресс-службы.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее лучшая гимнастка России снялась с чемпионата мира.