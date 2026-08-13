Чемпион России по хоккею бросил пить

Обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» Антон Глинкин в интервью Спортсу заявил, что отказался от употребления алкогольных напитков.

По его словам, в завязке он находится уже два года.

«Алкоголь был, и его было много. Но ничего хорошего в этом не было. В итоге я решил полностью отказаться. По большому счету, ничего в моей жизни от этого не ухудшилось. Наоборот, я понял, что не вижу смысла в нем», — заявил Глинкин.

Международная федерации хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

30 июля Совет Международной федерации хоккея вновь не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

Ранее стало известно, примет ли сборная России по хоккею участие в ЧМ-2027.