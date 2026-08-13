ЦСКА хочет купить звездного бомбардира

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич подтвердил предложение от московского ЦСКА по форварду Джею Энему, сообщает «Матч ТВ».

По его словам, первая стадия переговоров с представителями российской команды уже состоялась.

«Мы получили предложения от клубов РПЛ по Джею Энему. Да, мы вели переговоры с представителями ЦСКА по нему, но армейскому клубу будет очень тяжело его заполучить», — заявил Терзич.

В прошлом туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом». Встреча, которая прошла в Москве 8 августа на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает шестое место, набрав пять очков. «Ростов» идет на седьмом месте, имея в активе четыре балла.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 15 августа. Команды выйдут на поле в 16:15 по московскому времени.

Ранее стал известен счет последнего матча 3-го тура РПЛ.