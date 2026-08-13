Дзюбу не хотят видеть в Медиалиге

Вратарь Бурыченков заявил, что не хочет видеть Дзюбу в клубе Медиалиги «Десятка»

Голкипер «Десятки» Ярослав Бурыченков в интервью «Матч ТВ» заявил, что нападающий Артем Дзюба не нужен его команде.

По его словам, ФК «10» спокойно может просуществовать без Дзюбы.

«В своей команде мы 100% не рассматриваем, потому что у нас есть качественные нападающие, которые хорошо выполняют свои задачи. У нас укомплктованная команда, так что в нем нет нужды», — заявил Бурыченков.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демирспор». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Ранее ветеран «Спартака» объяснил, почему Дзюба не подходит команде.