Лидер «Краснодара» вернулся к тренировкам

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» впервые вышел на поле в рамках тренировочного занятия. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, колумбийский нападающий работает отдельно от общей группы, восстанавливаясь по индивидуальной программе и с небольшими ограничениями.

Матч «Спартак» — «Краснодар» прошел 9 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу южан. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этой победы «Краснодар» набрал девять очков в трех турах и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив действующего чемпиона РПЛ «Зенит». «Спартак» остался с шестью очками на третьем месте.

Ранее «Спартак» продлил контракт с вратарем.