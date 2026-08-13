«Краснодар» поздравил Сафонова с победой в Суперкубке УЕФА

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил поздравление от футбольного клуба «Краснодар» по итогам матча за Суперкубок УЕФА 2026 года против бирмингемской «Астон Виллы».

«Матвей Сафонов — выпускник нашей Академии! А теперь еще и двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Сегодня Мотя выиграл свой девятый трофей в составе «ПСЖ»! Гордимся» — заявили в клубе.

27-летний вратарь пополнил состав парижан в 2024 году, перейдя из «Краснодара» за €20 млн.

Встреча, которая состоялась в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл футболист «ПСЖ» Хвича Кварацхелия на 20-й минуте игры, «Астон Вилла» сравняла на 45-й минуте благодаря голу 17-летнего Брайана Маджо. Победный мяч для «ПСЖ» забил Дезире Дуэ, который отличился на 61-й минуте.

В качестве главного арбитра встречи выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Матвей Сафонов выиграл девятый трофей за «ПСЖ».