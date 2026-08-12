Сафонов пропустил мяч от 17-летнего игрока в матче за Суперкубок УЕФА

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил мяч от 17-летнего нападающего английской «Астон Виллы» Брайана Маджо в матче за Суперкубок УЕФА.

На 45-й минуте при счете 1:0 в пользу парижан форвард поразил ворота Сафонова, в касание замкнув навес Джона Макгинна. Маджо в возрасте 17 лет и 212 дней стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка УЕФА, побив рекорд Патрика Клюйверта (19 лет 220 дней), который был установлен в 1996 году.

Матч проходит в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучал в 22:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступает Омар Абдулкадир Артан, «ПСЖ» впереди — 2:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ПСЖ» — победитель Лиги чемпионов, «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу прошлого сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее во Франции прояснили позицию Сафонова в «ПСЖ».