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«Попадание россиян в топ-60 — уже успех»: эксперт дала прогноз на ЧМ-2026 по конному спорту

Вита Козлова призвала от россиян не ждать медалей на ЧМ-2026 по конному спорту
Пресс-служба Pradar Group

Мастер спорта по выездке, сооснователь Pradar Group Вита Козлова в комментарии «Газете.Ru» заявила, что рада возвращению российских всадников на чемпионат мира.

Россияне Сергей Петров и Ксения Хайрулина выступят на ЧМ-2026 по конному спорту, который проходит с 11 по 23 августа в немецком Ахене.

«Возвращение россиян на чемпионат мира после восьмилетнего перерыва — хорошая новость. Но санкции ударили по нашему конному спорту сильнее, чем кажется: многие ведущие всадники сменили спортивное гражданство, а оставшиеся на годы оказались вне высокой международной конкуренции. Для спорта высших достижений это критично. Поэтому сейчас не стоит рассчитывать на медали от Петрова и Хайрулиной в конкуре. По программе ЧМ во второй раунд квалификации проходят 60 лучших пар и если наши спортсмены туда попадут, это уже успех, о финале мы вообще не говорим. Сейчас России нужна системная программа возвращения в международный спорт: чтобы снова говорить о медалях, сначала нужно вернуться в конкуренцию за них», — заявила Козлова.

В последний раз россияне принимали участие в мировом первенстве 2018 года, прошедшем в США

Ранее стала известна главная проблема конного спорта в Москве.

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