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ЧМ-2026
Спорт

Названа главная проблема конного спорта в Москве

Вита Козлова: в Москве остро не хватает хороших конноспортивных клубов
Пресс-служба Pradar Group

Мастер спорта по выездке, сооснователь Pradar Group Вита Козлова в комментарии «Газете.Ru» заявила, что интерес к конному спорту вырос, однако проблемой стала доступность конных клубов для желающих заниматься верховой ездой.

«Мы наблюдаем стремительный рост интереса к верховой езде: лошадь вновь становится частью городской культуры и образа жизни. Сегодня главный дефицит конного спорта — доступность. Будущее — за клубами нового поколения: компактными, технологичными, семейными и встроенными в ткань мегаполиса. Москва к этой модели уже готова — инфраструктура пока нет», — указала она.

По словам Козловой, большинство сильных клубов находятся за городской чертой, тогда как ритм современной жизни плохо сочетается с часовой дорогой ради одной тренировки.

Федерация конного спорта России отмечает в своей оценке, что в 2026 году конным спортом будут заниматься около 90 тысяч человек, и в связи с этим возникает дефицит качественных клубов. 55% клубов в России расположены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Но при этом выбор ограничен, а очередь на размещение коня может растянуться на два-три года.

Ранее 13-летняя дочь тренера «Зенита» получила нейтральный статус в конном спорте.

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