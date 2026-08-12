«ПСЖ» с Сафоновым выиграл Суперкубок УЕФА

Французский «ПСЖ» одержал победу над английской «Астон Виллой» и завоевал Суперкубок УЕФА.

Встреча, которая состоялась в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл футболист «ПСЖ» Хвича Кварацхелия на 20-й минуте игры, «Астон Вилла» сравняла на 45-й минуте благодаря голу 17-летнего Брайан Маджо. Победный мяч для «ПСЖ» забил Дезире Дуэ, который отличился на 61-й минуте.

Ворота французской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

В качестве главного арбитра встречи выступил Омар Абдулкадир Артан. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ПСЖ» — победитель Лиги чемпионов, «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу прошлого сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее во Франции прояснили позицию Сафонова в «ПСЖ».