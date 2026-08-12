Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар» поддержал аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси после трагедии с отцом.

12 августа Месси опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трогательное письмо, посвященное отцу, и Неймар оставил комментарий под публикацией.

«Сил тебе и твоей семье. Крепко обнимаю», — написал он.

В последние месяцы жизни Хорхе боролся с неизлечимой болезнью, от которой ушел в субботу, 8 августа. Церемония прощания прошла 9 августа в приватном режиме с повышенными мерами безопасности. Однако ряд представителей СМИ проник на церемонию. Из-за этой трагедии Месси приостановил выступление за клуб.

В июне семья Месси подтвердила, что у Хорхе были проблемы со здоровьем, но не рассказывала о его диагнозе. 22 июля Месси прилетел в Росарио после чемпионата мира 2026 года. Согласно опубликованным в СМИ сообщениям, футболист решил провести время с отцом, однако позднее он вернулся в расположение клуба.

На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее была опубликована информация, что Месси будет судиться с попавшими на церемонию прощания с его отцом СМИ.