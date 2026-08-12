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«Не стоит раздувать из мухи слона»: тренер о завершении карьеры Большунова

Тренер Бородавко заявил, что Большунов пока не заканчивает карьеру
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что российский лыжник Александр Большунов пока не собирается завершать карьеру. Его слова приводит RT.

«Просто складывается достаточно непростая ситуация. Александр долгое время находился с семьей и не имел возможности полноценно тренироваться. Но времени до нового сезона еще предостаточно. Он может полноценно подготовиться и выступить на своем уровне. Человек просто проводит время с семьей. Не стоит раздувать из мухи слона», — указал он.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

Ранее Большунов посоветовал коллегам поменьше балаболить.

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