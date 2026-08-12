Сафонов включен в состав «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА

Вратарь «ПСЖ» Сафонов попал в стартовый состав на матч за Суперкубок УЕФА

Французский «ПСЖ» и английская «Астон Вилла» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА. Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов сыграет с первых минут.

«ПСЖ»: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Аклиуш, Дуэ.

«Астон Вилла»: Бизот, Кэш, Торрес, Матсен, Линделёф, Гомес, Камара, Макгинн, Буэндия, Хеммингс, Маджо.

Матч пройдет в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит Омар Абдулкадир Артан.

«ПСЖ» — победитель Лиги чемпионов, «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее во Франции прояснили позицию Сафонова в «ПСЖ».