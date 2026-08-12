Российский пловец выиграл серебро чемпионата Европы

Российский пловец Егор Корнев стал вторым на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Он показал результат 46,74. На первом месте оказался представитель Румынии Давид Попович с результатом 46,56. Бронзовую медаль выиграл венгерский пловец Криштоф Милак (46,87).

На европейском первенстве Корнеев ранее выиграл золотую награду на дистанции 50 м баттерфляем.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее россияне выиграли бронзу чемпионата Европы в комбинированной эстафете.