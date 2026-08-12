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В МОК отказались комментировать невыдачу виз российским гимнасткам для ЧЕ

МОК не стал комментировать ситуацию с невыдачей виз российским гимнасткам
Louisa Gouliamaki/Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал комментировать ситуацию с отказом в выдаче виз российским гимнасткам для участия в чемпионате Европы в Хорватии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

«Мы любезно просим вас обратиться в World Gymnastics», — указано в сообщении.

До этого в Хорватии пересмотрели решение по визам для олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой, победительницы серии Кубков мира 2026 года Анны Калмыковой, Лейлы Васильевой и Алексея Усачева. Однако еще одна именитая гимнастка Виктория Листунова визу не получила, как и еще несколько членов сборной России.

Турнир пройдет с 13 по 23 августа.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее лучшая гимнастка России снялась с чемпионата мира.

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